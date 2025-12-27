João Gomes cantou com Roberto Carlos no especial da TV Globo - Victor Soares

Publicado 27/12/2025 17:11

Rio - Neste sábado (27), João Gomes desmentiu as especulações de um suposto desconforto de Roberto Carlos durante participação no especial da TV Globo. Os artistas dividiram os vocais nas faixas "Eu Tenho a Senha" e "Fé", em seguida o pernambucano surpreendeu o veterano ao cantar um trecho da faixa "A Volta".

"Não vou lhe atrapalhar não", disse o cantor antes de sair do palco. A frase gerou suspeitas dos internautas de que Roberto Carlos teria ficado incomodado com o improviso do convidado, o que foi negado por João Gomes em comentário nas redes sociais.

"O Roberto estava cheio de água nos olhos, acho que toda canção que lembra do Erasmo ele se emociona", esclareceu o artista.