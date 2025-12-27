Eliana - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2025 13:04

Rio - Eliana, de 53 anos, colocou o corpão pra jogo em um clique publicado no Instagram, neste sábado (27). Usando um biquíni verde, a apresentadora posou em meio à natureza e escreveu na legenda: "Sossego". Ela ainda contou que o clique foi feito pelo marido, Adriano Ricco.

Nos comentários, os fãs encheram a loira de elogios. "Linda demais", escreveu um admirador da artista. "Maior gata", disse outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.

Recentemente, Eliana, que é mamãe de Arthur, fruto do antigo relacionamento com produtor musical João Marcello Bôscoli, e Manuela, da união com Adriano, contou como equilibra a vida pessoal com a profissional.

"Hoje tenho duas pessoinhas que eu vivo não só para eles, mas vivo também para eles. Eles também falam: 'Mãe, a gente é feliz quando você está feliz’. Ouvir isso para mim é lindo, forte. Então, quando às vezes eu preciso também sair do papel de mãe e trabalhar, viajar, ter meus compromissos, entendo que eu também estou fazendo um bem para eles em ser a mulher além da mãe. Cuidando de mim mesma, posso fazê-los ainda mais felizes", disse.