Famosos prestigiam o Jogo das Estrelas no Maracanã
Celebridades

Famosos prestigiam o Jogo das Estrelas no Maracanã

Xamã e Diogo Nogueira são alguns nomes que participaram do evento beneficente

José Aldo, MC Poze do Rodo e Xamã
Zico é o anfitrião do Jogo das Estrelas
Ruan Aguiar disputando bola no Jogo das Estrelas
Iran Malfitano
Diogo Nogueira
Eike Duarte
MC Poze do Rodo
De Arrascaeta, Maestro Júnior, Zico e Dejan Petkovi?
Adriano Imperador
Denílson
Rio - Diversos artistas marcaram presença no Jogo das Estrelas na tarde deste sábado (27) no Estádio do Maracanã, na Zona Norte. A partida beneficente é organizada anualmente pelo ex-jogador Zico e reuniu personalidades da televisão, internet e esporte.
Em campo, participaram da disputa esportiva nomes como Diogo Nogueira, MC Poze do Rodo, Eike Duarte, José Aldo, Xamã, Ruan Aguiar, Iran Malfitano, Adriano Imperador, De Arrascaeta, Júnior, Dejan Petkovic e Denílson. 
