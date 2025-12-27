Publicidade
Famosos prestigiam o Jogo das Estrelas no Maracanã
Xamã e Diogo Nogueira são alguns nomes que participaram do evento beneficente
Rio - Diversos artistas marcaram presença no Jogo das Estrelas na tarde deste sábado (27) no Estádio do Maracanã, na Zona Norte. A partida beneficente é organizada anualmente pelo ex-jogador Zico e reuniu personalidades da televisão, internet e esporte.
Em campo, participaram da disputa esportiva nomes como Diogo Nogueira, MC Poze do Rodo, Eike Duarte, José Aldo, Xamã, Ruan Aguiar, Iran Malfitano, Adriano Imperador, De Arrascaeta, Júnior, Dejan Petkovic e Denílson.
