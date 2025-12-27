Aline e Cezar surgiram juntinhos em passeio de barco Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Aline Patriarca e Cezar Black foram vistos juntinhos aproveitando um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília, cidade onde o enfermeiro reside. O vídeo foi divulgado neste sábado (27) pelo perfil Segui a Cami no Instagram. 
fotogaleria
Aline Patriarca - Reprodução/Instagram
Cezar Black - Reprodução/Instagram
Aline e Cezar surgiram juntinhos em passeio de barco - Reprodução/Instagram
Os dois se aproximaram durante participação no cruzeiro do cantor Belo e, desde então, interagem nas redes sociais. O baiano chegou a enviar mensagem de Natal para a influenciadora e recebeu uma resposta divertida da ex de Diogo Almeida. 
Cezar Black está solteiro desde o fim do namoro com Kally Fonseca no ano passado. Em julho, ele foi flagrado beijando Jenny Miranda, ex-colega de confinamento em "A Fazenda 15". Já Aline não vive um romance público após o término com o ator.