Publicado 27/12/2025 11:07

Rio - Lucca Picon confirmou o namoro com Luana Maia, irmã de Bruna Marquezine, no Instagram, nesta sexta-feira (26), ao compartilhar uma série de fotos com a produtora no Instagram. Na legenda da publicação, o ator, conhecido pelo personagem Henrique de "Malhação - Toda Forma de Amar" (2019), escreveu: "03.10.2025. Te amo".

Nos comentários, Luana se derreteu pelo amado. "Te amo, meu amor". A mãe dele, Lygia Namem, também reagiu à publicação. "Tava doida pra poder gritar: eu tenho uma nora maravilhosa". João Guilherme, ex-namorado de Bruna Marquezine, elogiou o casal. "Lindos que amo".







Os rumores sobre o relacionamento de Luana e Lucca surgiram em setembro, quando os dois foram vistos juntos no festival de música The Town, em São Paulo.