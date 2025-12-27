André Lamoglia publicou registro ao lado de Jade Picon Reprodução/Instagram

Rio - André Lamoglia compartilhou uma série de fotos neste sábado (27) e um clique com Jade Picon não passou despercebido. No registro, o casal aparece dentro do carro e a influenciadora segura um buquê de flores. 
No sexta-feira (26), a atriz fez uma publicação nas redes sociais em que aparecem três fotografias: uma dela, outra do rapaz e uma terceira deles juntos. 
Os boatos sobre o envolvimento do casal iniciaram em 2024. A influenciadora é vista com frequência em partidas de futevôlei na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, na companhia do ator. Em junho, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem para o Peru
 
 
 
