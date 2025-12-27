André Lamoglia publicou registro ao lado de Jade Picon Reprodução/Instagram
André Lamoglia publicou registro ao lado de Jade Picon Reprodução/Instagram
André Lamoglia publica clique romântico com Jade Picon
Especulações sobre romance do casal tiveram início no ano passado
Famosos prestigiam o Jogo das Estrelas no Maracanã
Xamã e Diogo Nogueira são alguns nomes que participaram do evento beneficente
João Gomes nega climão com Roberto Carlos em especial
Cantor se manifestou após repercussão de trecho nas redes sociais
Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher dançam música viral de Virginia
Influenciadora reagiu ao vídeo publicado pelo casal neste sábado (27)
Nattanzinho se explica após publicar foto com Vini Jr. ao som de Zé Felipe
Jogador vive um relacionamento com a ex-mulher do sertanejo
Novo affair? Ex-BBB's Aline Patriarca e Cezar Black curtem passeio de barco
Os dois começaram a interagir após encontro no navio do cantor Belo
