Carlos Alberto de Nóbrega caiu na dança com a mulher ao som de ’Alô Virginia’Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2025 16:11

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega entrou na dança neste sábado (27) ao som de "Alô Virginia", música do Grupo Chocolate em parceria com a Turma do Pagode. De sunga, o apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, se divertiu ao lado da mulher, a médica Renata Domingues.

O vídeo do casal foi compartilhado pela influenciadora no Instagram Stories. "Gente, o game foi zerado", comentou Virginia.

Sucesso nas redes sociais, a faixa "Alô Virginia" é um pedido de ajuda dos artistas para esquecer um amor. "Alô Virginia, me ajuda a esquecer essa menina, cancela o body splash de vanilla, proíbe a mulherada de usar…", cantam no refrão.