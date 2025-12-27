Carlos Alberto de Nóbrega caiu na dança com a mulher ao som de ’Alô Virginia’Reprodução/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher dançam música viral de Virginia
Influenciadora reagiu ao vídeo publicado pelo casal neste sábado (27)
Nattanzinho se explica após publicar foto com Vini Jr. ao som de Zé Felipe
Jogador vive um relacionamento com a ex-mulher do sertanejo
Novo affair? Ex-BBB's Aline Patriarca e Cezar Black curtem passeio de barco
Os dois começaram a interagir após encontro no navio do cantor Belo
Eliana posa de biquíni e exibe o corpão em forma
'Sossego', escreveu a apresentadora na legenda da imagem
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Guarulhos
Atriz e cantor foram clicados por paparazzo, na manhã deste sábado (27)
Vídeo! Boni revela motivo de ter proibido roupas e acessórios chamativos em jornais da Globo
Ex-executivo da emissora deu detalhes sobre a regra criada em 1993
