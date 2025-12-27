Nattanzinho publicou foto com Vini Jr. ao som de parceria com Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2025 14:14

Rio - Nattanzinho se manifestou neste sábado (27) após compartilhar uma foto junto de Vinicius Jr. ao som da música "Homem é Homem, Moleque é Moleque", em parceria com Zé Felipe. O jogador de futebol namora Virginia Fonseca, ex mulher do filho de Leonardo.

A escolha do cantor repercutiu nas redes sociais. "Colocar a música do outro é sacanagem", comentou um internauta. "Essa música com Zé Felipe não rolou pra foto não", disse outro. "Acho que o Vini não tem nada contra o Zé. Ele deve até curtir as músicas, vocês que criam essas inimizades", opinou um terceiro.

O namorado de Rafa Kalimann descartou qualquer intenção ao usar a canção na imagem com o atleta, Luciano Huck e Eder Militão em Trancoso, na Bahia. "Nem me toquei", escreveu Nattanzinho.