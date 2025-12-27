De biquíni, Pocah se refresca em piscina na Bahia - Reprodução / Instagram

De biquíni, Pocah se refresca em piscina na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2025 10:00

Rio - Pocah, de 31 anos, está aproveitando uma viagem na Bahia. Através dos stories do Instagram, nesta sexta-feira (26), a cantora mostrou que se refrescou das altas temperaturas com banho de piscina e 'chuveirão'.

"Confia na Bahia", falou Pocah, enquanto curtia o momento de descanso. Para a ocasião, a dona do hit "Assanhadinha" vestiu biquíni preto. A ex-BBB, ainda, exibiu as curvas enquanto caminhava por um cenário paradisíaco composto por muitas árvores.

Além disso, compartilhou um compilado de fotos usando vestido branco com decote generoso no primeiro dia das férias em Itacimirim, na Bahia. A cantora vai passar o Réveillon no local e já começou a se divertir.

Nos comentários, Pocah recebeu elogios. "Maravilhosa", disse um seguidor. "Muito gostosa, graças a Deus", opinou uma internauta. "Deusa", exaltou uma admiradora.