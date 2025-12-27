Matéria Salva!

Antonia Fontenelle expõe convite e exigência para participar do 'BBB 26'
Celebridades

Antonia Fontenelle expõe convite e exigência para participar do 'BBB 26'

Apresentadora ainda revela que uma de suas amigas vai integrar o elenco do reality show

Antonia Fontenelle Reprodução de vídeo / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Antonia Fontenelle, de 52 anos, revelou que foi convidada para participar do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a apresentadora contou que fez uma exigência para aceitar a proposta: o cachê de R$ 1 milhão. Ela, então, explicou o motivo da bolada. 
"Em pleno Natal, dia 25, recebo um telefonema. O final da conversa foi: 'Por favor, você poderia não falar para ninguém?'. Mas eu falo, gente, eu sou de falar. Eu não guardo dinheiro, como é que eu vou guardar segredo?. (A pessoa me falou:) 'Você cogita a hipótese de entrar no Big Brother 2026?'. Eu falei: 'É o quê? Não, não cogito a hipótese'", iniciou a apresentadora.
"Me dá R$ 1 milhão para entrar. É tanto processo do passado com mais processo que vai vir que vai vir quando eu entrar, deve estar escrito Caixa Econômica na minha testa. Como é que eu vou pagar tanto processo? A Globo já garante esses processos com esse milhãozinho que vai entrar, e a gente faz a entrega da gente, bota o pau pra torar, bota o couro pra comer. Mas sem esse R$ 1 milhão de entrada, não dá", acrescentou. "Vão dizer que é mentira porque eu contei, mas se disserem também não tô nem aí". 
Fontenelle entregou que uma de suas amigas participará do reality show, porém não revelou o nome dela. "Eu sou responsável. E assim, eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo, para não prejudicar o esquema lá, o babado todo. Sobre mim eu posso falar. Agora, no elenco tem uma amiga minha. E ela é doida! Eu fico imaginando eu e ela naquela casa...", disparou. 
Por fim, Antonia comentou a dificuldade que seria ficar confinada, longe dos filhos, e o nível das provas do 'BBB'. "Eu não fico longe dos meus filhos, não fico presa numa casa, não fico sem saber... Você ficar dentro dum negócio desses é meio que como você usar droga, você não sabe o que está acontecendo no mundo real. E eu tenho que ter meu pé no chão, senão eu enlouqueço. E outra coisa, minha gente, esse negócio de prova de resistência? Eu já faço prova de resistência todo santo dia na minha vida. Aí ficar fazendo prova de resistência com o povo assistindo?". 
Cantor se manifestou após repercussão de trecho nas redes

