Sthefany Brito aguarda a chegada do terceiro filho - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito aguarda a chegada do terceiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2025 20:58

Rio - Sthefany Brito revelou neste sábado (27) um receio com a espera de mais um filho com Igor Raschkovsky. A atriz falou sobre a diferença de idade do bebê com o irmão, Vicenzo, de 1 ano, e confessou a preocupação na maneira em que irá se dividir para cuidar de dois bebês. Vale lembrar que ela ainda é mãe de Antônio Enrico, de 5.

fotogaleria

"Às vezes, ficou olhando para ele [Vicenzo] tão pequeno e pensando que vou ter dois bebês! Às vezes, me dá um leve pânico, mas por outro lado, acho que vai ser o máximo, porque vão ser idades próximas e vão crescer juntos", escreveu nos Stories.

"Não tive essa experiência com Enrico. São praticamente quatro anos de diferença e rotinas completamente diferentes! Eles se amam, mas passam muito tempo longe durante o dia. Enrico tem o colégio e depois as atividades e tem vezes que já chega até dormindo em casa", completou Sthefany.