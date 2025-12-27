Fátima Bernardes curte show de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho Reprodução do Instagram
Fátima Bernardes curte show de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho: 'Muito talento'
Apresentadora estava acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha
Milton Cunha comenta planos pessoais e profissionais para 2026: 'Viver mais'
Carnavalesco também revela as expectativas para os próximos desfiles, fala sobre reconhecimento do público e mais; confira
Naomi Campbell é vista participando de celebração natalina em Minas
Supermodelo participou da missa de Natal na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto
De biquíni fio-dental, Bruna Biancardi exibe boa forma durante férias no Rio
Influenciadora compartilhou momentos de lazer da família em Mangaratiba
‘Apaixonadinho’: Léo Pereira abre baú de fotos com Karoline Lima no Rio
Casal aproveita dias ensolarados e troca declarações nas redes sociais
MC Cabelinho eterniza nomes de Doja Cat e do afilhado em tatuagens
Artista compartilhou registros do processo em stories e no feed