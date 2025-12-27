Fátima Bernardes curte show de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2025 07:44

Rio - Fátima Bernardes curtiu o show da turnê "Dominguinho", de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, na Brava Arena Jockey, localizada na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (26), acompanhada do namorado, deputado federal Túlio Gadêlha. A apresentadora compartilhou alguns momentos da noite, no Instagram, incluindo fotos com os cantores.

"Pense num show de deixar o coração quentinho e a alma leve. Dominguinho foi tudo que eu esperava depois de ter ouvido seguidamente o disco em 2025. Muito talento, emoção de sobra, artistas cheios de verdade. Obrigada João Gomes, Jota.pê e Mestrinho por essa noite. Vocês merecem todo o sucesso que estão fazendo", escreveu Fátima.

Os artistas fizeram questão de responder a publicação da apresentadora. "Que honra", disse João Gomes. "Especial demais ter vocês na plateia", comentou Jota.pê. "Uma grande honra ter vocês com a gente", afirmou Mestrinho.

Confira: