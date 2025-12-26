Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, posa com o namorado pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2025 18:39

Rio - Jéssica Beatriz, 31 anos, filha de Leonardo, chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (26), ao compartilhar as primeiro fotos ao lado do namorado, Michel Brito.

Na publicação, a filha do sertanejo exibiu uma sequência de fotos românticas em diferentes momentos com Michel. Ela mostra buquês que ganhou do amando e surge até usando uma aliança.

"Primeiro mês de muitos", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Michel então comentou com uma resposta romântica: "Meu inesperado mais esperado, que Deus nos abençoe sempre com muitos outros meses e momentos juntos."

Seguidores de Jéssica celebraram o novo relacionamento da jovem e comentaram sobre a aparência do rapaz. "Que lindosssssss! Jéssica é linda, que namorado lindo TB!", disse uma fã. "Casal lindo viu, Deus os abençoe!", disse outra. "Que namorado lindo! Parabéns", escreveu uma terceira.