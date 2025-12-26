Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, posa com o namorado pela primeira vezReprodução/Instagram
Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, posa com o namorado pela primeira vez
Influenciadora celebra primeiro mês de namoro e aparece usando aliança em registro romântico
'Meu parceiro de palco': Alexandre Nero lamenta a morte do amigo Maurício Vogue
Ator relembrou a parceria artística, o humor e a convivência ao longo dos anos
Ex-ator da Nickelodeon, Tylor Chase é internado para desintoxicação nos EUA
Ator de 'Manual de Sobrevivência do Ned' gerou preocupação ao ser visto em situação de rua na Califórnia
Fábio Porchat curte clima apaixonado na Itália ao lado da namorada
Casal troca beijos e posa em pontos turísticos da capital italiana
Renata Alves se despede de Ticiane Pinheiro no 'Hoje em Dia'
Apresentadora escreveu homenagem após dez anos de parceria na Record
