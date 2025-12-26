Erika Januza e Arlindinho - Reprodução / Instagram

Erika Januza e ArlindinhoReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 15:27 | Atualizado 26/12/2025 15:29

Rio - Erika Januza decidiu se manifestar publicamente após o namorado, o sambista Arlindinho, virar alvo de comentários ofensivos nas redes sociais por conta do relacionamento dos dois. O romance, que vem sendo vivido de forma discreta desde outubro, foi questionado por uma internauta, que escreveu não entender o que a atriz “viu nele”.



A resposta veio direta. Em um comentário em uma publicação do perfil Retratos da Vida, no Instagram, Erika rebateu: “Se soubesse o quão esse preto é maravilhoso comigo”. A fala rapidamente repercutiu entre seguidores, que elogiaram a postura da atriz.



Arlindinho, de 34 anos, também entrou na conversa e deixou uma mensagem carinhosa para a namorada no mesmo post. “Estou aqui para cuida de nós, Rainha!”, escreveu o cantor, demonstrando sintonia com Erika, de 40 anos.



Não foi a primeira vez que o casal precisou lidar com comentários do tipo. No início da semana, outra internauta questionou a veracidade do namoro ao escrever: “Não acredito que a Erika está com isso”. Arlindinho respondeu com bom humor: “Tenho o molho”, fazendo referência ao verso da música “O baiano tem o molho”, sucesso do cantor Kannalha.



Apesar de já terem confirmado o relacionamento, os dois optam por manter a vida amorosa longe dos holofotes. Erika estava solteira desde julho, quando terminou o noivado com José Junior. Arlindinho, por sua vez, se separou da ex-mulher, Lillayne Pereira, em março.



Em 2022, o sambista, filho de Arlindo Cruz, viveu um affair com a atriz Alessandra Negrini, que nunca foi assumido publicamente. Desta vez, mesmo sem exposição excessiva, o casal não deixa passar ataques e faz questão de se posicionar quando necessário.