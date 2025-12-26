Angélica, Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e Eva - Reprodução / Instagram

Angélica, Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e EvaReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 12:34

Rio - Angélica comentou sobre os próximos passos dos filhos Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, de 13, frutos do casamento com Luciano Huck. A apresentadora falou sobre a saída dos filhos de casa e como lida com esse momento.

Ao refletir sobre as diferentes fases da maternidade, Angélica destacou que o processo vem acompanhado de sentimentos mistos. “A gente vai se acostumando. Eu acho que é uma loucura. Tem um nervosinho, um negocinho, uma coisinha, mas a gente vai se acostumando. Você vai se acostumando também, eles vão crescendo, e você vai ficando meio orgulhosa de ver eles indo”, disse ela no programa "Quem é você nesse rolê".

A apresentadora contou que já vive, na prática, essa transição dentro da família. “E eu estou bem nessa fase. Um filho mora fora, o outro vai morar no ano que vem, vai sair, vai ficar”, afirmou. Em seguida, detalhou os planos: “Um vai morar nos Estados Unidos, e o outro vai morar em São Paulo mesmo, aqui perto”.

Sobre a filha mais nova, Angélica explicou que ainda não há definições. “A Eva eu não sei. Faltam cinco anos para ir, mas ela diz que vai também. Vamos ver”.

Durante a conversa, Angélica também falou sobre como a maternidade transformou sua forma de enxergar a vida. “Tem toda essa emoção, mas também existe a preocupação de que eles estejam bem. Se ele está feliz lá, você fica feliz. Se não está, aí sim. Então, a gente fica menos egoísta quando se torna mãe”, refletiu.

Ela ainda comentou sobre mudanças pessoais ao longo dos anos. “A maternidade me tirou — aliás, tirou o meu egoísmo. Eu era muito cuidada, todo mundo em volta, era uma pessoa muito mais egoísta, claro que sim. Quando meus filhos nasceram, tive que abrir mão de um monte de coisas”.

Angélica finalizou ressaltando que o sentimento de cuidado continua mesmo com os filhos mais independentes. “E hoje também é assim: quando eles crescem, continua sendo dessa forma. Se eles estão bem, a gente fica bem e quer que eles estejam bem. A gente dá força para que consigam enfrentar esses desafios, que para eles também não são fáceis, como morar sozinhos e sair de casa. Ainda mais quando se tem uma família como a nossa, muito unida, amorosa, que gosta de todo mundo por perto.”