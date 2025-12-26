Bruna Biancardi exibe boa forma durante férias no Rio - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi exibe boa forma durante férias no RioReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2025 20:30

Rio - Bruna Biancardi, de 31 anos, e o marido, Neymar, de 33, estão aproveitando dias de descanso em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, região onde o jogador possui uma mansão. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros das férias em família e chamou atenção ao posar de biquíni fio-dental, exibindo a boa forma.

Na publicação, Bruna reuniu um carrossel de fotos que mostram um pouco do dia a dia da família, com diversos momentos ao ar livre e à beira da praia, especialmente ao lado das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses.

Os registros rapidamente renderam diversos comentários de fãs do casal. “Neymar sortudo! A mulher é um espetáculo e as princesas são lindas demais!”, escreveu uma seguidora. “Que corpo, dona Biancardi”, elogiou outra. “Essa mulher é bonita sem ser vulgar. Quem nasce para ser elegante é, e ponto final”, comentou uma terceira.