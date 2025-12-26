Léo Pereira abre baú de fotos com Karoline Lima no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2025 19:40

Rio - Léo Pereira e Karoline Lima estão aproveitando as festas de fim de ano no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (26), o zagueiro do Flamengo compartilhou nas redes sociais uma série de fotos ao lado da namorada, registrando os momentos de lazer no verão.



Na publicação, Léo legendou apenas com a palavra “Rio”, acompanhada de corações verdes e amarelos. Nos comentários, Karoline respondeu carinhosamente: “Te amo, gostoso”.



O casal, que havia terminado o relacionamento em setembro após cerca de dois anos juntos, reatou no início deste mês. Nas fotos, Léo e Karol aparecem com looks combinando em tons de marrom, curtindo dias ensolarados na praia e na piscina, na companhia dos cachorros.

Fãs comentaram sobre o clima de romance entre o casal. “Estamos esperando o pedido de casamento cinematográfico que a Mami merece”, escreveu uma seguidora. Outra internauta acrescentou: “Ele está todo apaixonadinho pela Karol”. Já a terceira completou: “O homem está amando!”.