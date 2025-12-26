Renata Alves e Ticiane Pinheiro trabalharam por 10 anos juntas na Record - Reprodução / Instagram

Renata Alves e Ticiane Pinheiro trabalharam por 10 anos juntas na RecordReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 16:38

Rio - A apresentadora Renata Alves, 46, publicou uma homenagem de despedida nesta sexta-feira (26) para Ticiane Pinheiro, 49, que vai deixar o programa “Hoje em Dia”, da Record TV, na próxima quarta-feira (31).

“Foram 10 anos de uma troca muito especial, e por isso é tão difícil se despedir”, escreveu Renata na legenda da publicação.A apresentadora contou que decidiu escrever a mensagem porque entraria de férias e aquele seria o último dia ao lado de Ticiane no estúdio. “Ciclos começam e terminam e assim segue a magia da vida. E estarei aqui sempre te aplaudindo, sorrindo, mesmo que um pouquinho distante”, declarou.Ela encerrou o texto agradecendo pela amizade construída ao longo dos anos. “Hoje sou gratidão a Deus que me colocou no caminho uma pessoa tão especial. Te amo pra sempre”, finalizou.Ticiane respondeu à homenagem nos comentários. “Ah, minha amiga linda. Te amo tanto! Nossa amizade será eterna e isso me deixa feliz! Foram 10 anos maravilhosos trabalhando ao seu lado! Sorte é minha”, escreveu.A publicação também emocionou fãs e colegas de trabalho. “Aí eu choro de novo. Amo as duas. Sei que devem estar sofrendo como eu. Mas formamos um time e tanto. E como disse para a @ticipinheiro, nada muda isso, @renataalves_oficial. A gente sabe o que a gente construiu”, comentou a jornalista Keila Jimenez, colega de Renata e Ticiane no “Hoje em Dia”.