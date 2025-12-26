MC Cabelinho tatuou o nome da cantora norte-americana no pescoçoReprodução / Instagram
Em um story publicado nas redes sociais, Cabelinho exibiu a tattoo com o nome de Doja, feita no pescoço, e brincou ao marcar a artista.
Já o nome do afilhado, Arthur, foi tatuado nas costas, dentro de um coração. O cantor também abriu um carrossel no Instagram com registros do momento, incluindo fotos durante o processo das tatuagens, cliques pessoais e imagens ao lado do menino.
Em uma das legendas, MC Cabelinho se declarou. “Deus me deu um filho, te amo”, escreveu.
