MC Cabelinho tatuou o nome da cantora norte-americana no pescoçoReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 18:50

Rio - O cantor MC Cabelinho, 29 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar novas tatuagens feitas em homenagem ao afilhado Arthur e à cantora e rapper norte-americana Doja Cat.

Em um story publicado nas redes sociais, Cabelinho exibiu a tattoo com o nome de Doja, feita no pescoço, e brincou ao marcar a artista. Em um story publicado nas redes sociais, Cabelinho exibiu a tattoo com o nome de Doja, feita no pescoço, e brincou ao marcar a artista.

“@dojacat te amo bebê, me nota logo! Beijos”, escreveu na legenda.



Já o nome do afilhado, Arthur, foi tatuado nas costas, dentro de um coração. O cantor também abriu um carrossel no Instagram com registros do momento, incluindo fotos durante o processo das tatuagens, cliques pessoais e imagens ao lado do menino.



Em uma das legendas, MC Cabelinho se declarou. “Deus me deu um filho, te amo”, escreveu.

