Leo Chaves apresenta o quinto filho - Reprodução / Instagram

Leo Chaves apresenta o quinto filhoReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 16:06

Rio - Leo Chaves, da dupla com Victor, usou o clima natalino para dividir com o público uma novidade especial: o nascimento de seu quinto filho, Vicente. O bebê veio ao mundo no dia 15 de outubro, mas só foi apresentado oficialmente aos fãs na noite de Natal, por meio das redes sociais do cantor e da mulher, Carolina Figueira.

fotogaleria

"É Natal! Aproveitamos para compartilhar a felicidade do nascimento do nosso Vicente, que chegou dia 15 de outubro, trazendo mais luz para nossa família! Carol e Leo", escreveu o casal na legenda da publicação conjunta.As primeiras imagens do caçula mostram um ensaio simples, feito no jardim da casa da família, com Leo e Carolina segurando o bebê no colo.Com a chegada de Vicente, Leo Chaves agora é pai de cinco filhos: Matheus, de 18 anos, Antônio, de 15, José, de 8, Francisco, de 1 ano, além do recém-nascido.Em junho, o cantor e Carolina já haviam contado aos seguidores como começou a história do casal. O primeiro encontro aconteceu na casa dos pais dela, durante um almoço entre amigos, já que as duas famílias compartilham a paixão por cavalos. A conversa inicial passou por arquitetura e obras, área em que Carolina atua como designer de interiores, e rendeu a troca de telefones.Apesar do interesse inicial de Leo, Carolina preferiu manter distância no começo. “Posso te ajudar com a casa, mas melhor deixar nossa relação só no profissional”, relembrou ela. O cantor respondeu de forma bem-humorada: “Podemos começar por aí”. Com o tempo, a relação saiu do campo profissional e virou romance.O casal se casou também no dia de Natal, em uma cerimônia íntima, apenas com familiares. Na ocasião, Carolina declarou: “Um casal se fortalece na base, não em viagens ou momentos passageiros. O Léo é a minha maior e mais importante corda do meu coração”. Leo também falou sobre a mulher: “Um coração bom, uma rocha no meio de um oceano turbulento, que é a minha vida”.