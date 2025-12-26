Alexandre Nero lamenta a morte de Maurício Vogue - Reprodução / Instagram

Alexandre Nero lamenta a morte de Maurício VogueReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 18:02 | Atualizado 26/12/2025 18:03

Rio - Alexandre Nero, 55, lamentou, nesta sexta-feira (26), a morte do ator, cantor e diretor Maurício Vogue, aos 59 anos. Em uma homenagem emocionante publicada nas redes sociais, o artista destacou a importância do amigo para a cena cultural de Curitiba e relembrou a parceria construída ao longo dos anos.

“A classe artística de Curitiba perde um dos seus maiores talentos, o ator, cantor e diretor Maurício Vogue”, escreveu na legenda.No texto, Alexandre falou da dor da despedida e da relação de afeto e cumplicidade que mantinha com Maurício. “Eu perco e choro o Mauri, meu parceiro de palco de tantas imaginações, mas também memoro meu companheiro de atrevimento em tantas galhofices, meu colega que por muitas vezes me fez família…”, declarou.O ator também relembrou, com humor e carinho, o espírito irreverente do amigo. “Ai, Mauri, seu sacana, até imagino você falando agora: ‘Ahhhh, vamos parar de tristeza. Eu quero agito e alegria no meu enterro. Quero música animada!’. Mas, logo depois, irônico: ‘Se bem que ia ser bem legal ver esse povo chorando por mim. Isso, põe esse pessoal todo pra chorar’, e dá-lhe risada, seu palhaço!”, escreveu.“Mauri, meu palhaço, e que grande palhaço você era. O circo onde nasceu nunca saiu da sua pele. Sorte das nossas crianças. Meu compadre mais abusado, insolente e desavergonhado. Azar dessa gente careta e covarde”, exaltando a essência artística de Maurício.Na final, destacou a intensidade com que o amigo vivia. “Mauri amava imensamente a vida. Um gerador de alegria sobrenatural. Mauri foi energia nuclear que tive a fortuna de conviver. Mauri, meu amigo, e de muitos, aqui me despeço, mas a gente não vai parar de te celebrar nunca”.