Alexandre Nero lamenta a morte de Maurício VogueReprodução / Instagram
“A classe artística de Curitiba perde um dos seus maiores talentos, o ator, cantor e diretor Maurício Vogue”, escreveu na legenda.
No texto, Alexandre falou da dor da despedida e da relação de afeto e cumplicidade que mantinha com Maurício. “Eu perco e choro o Mauri, meu parceiro de palco de tantas imaginações, mas também memoro meu companheiro de atrevimento em tantas galhofices, meu colega que por muitas vezes me fez família…”, declarou.
O ator também relembrou, com humor e carinho, o espírito irreverente do amigo. “Ai, Mauri, seu sacana, até imagino você falando agora: ‘Ahhhh, vamos parar de tristeza. Eu quero agito e alegria no meu enterro. Quero música animada!’. Mas, logo depois, irônico: ‘Se bem que ia ser bem legal ver esse povo chorando por mim. Isso, põe esse pessoal todo pra chorar’, e dá-lhe risada, seu palhaço!”, escreveu.
“Mauri, meu palhaço, e que grande palhaço você era. O circo onde nasceu nunca saiu da sua pele. Sorte das nossas crianças. Meu compadre mais abusado, insolente e desavergonhado. Azar dessa gente careta e covarde”, exaltando a essência artística de Maurício.
Na final, destacou a intensidade com que o amigo vivia. “Mauri amava imensamente a vida. Um gerador de alegria sobrenatural. Mauri foi energia nuclear que tive a fortuna de conviver. Mauri, meu amigo, e de muitos, aqui me despeço, mas a gente não vai parar de te celebrar nunca”.
