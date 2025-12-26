Gracyanne Barbosa e Belo passam Natal em família - Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa e Belo passam Natal em família

Publicado 26/12/2025 14:40

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, comentou uma crítica feita por uma internauta após ter passado o Natal ao lado do ex-marido, o cantor Belo, de 51 anos, e de familiares dele. Atualmente, Belo mantém um relacionamento com a influenciadora e atriz Rayane Figliuzzi, de 28 anos.

A crítica surgiu em um comentário nas redes sociais de Gracyanne. “Ele (Belo) passou o Natal com a outra (namorada), no outro dia com a ex. Que babado (risos)”, escreveu a seguidora. A musa fitness respondeu de forma direta e explicou o contexto do encontro. “Foi ontem, lindona. Somos família, não um casal. A mãe e filhos [de Belo] estavam aqui. Fica em paz, não existe babado. Só união, gratidão e, principalmente, Deus”, afirmou.Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento. Antes do comunicado oficial, os dois já estavam separados havia quase oito meses, apesar de ainda morarem na mesma casa. Segundo o casal, o relacionamento enfrentava desgaste.Durante sua participação no "BBB 24", Gracyanne falou abertamente sobre o fim do casamento. Ela afirmou que a separação não ocorreu por falta de amor, mas por distanciamento na convivência. “Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro”, disse.A musa fitness também destacou arrependimentos em relação à falta de diálogo. “A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: ‘você tem que me ver...’ Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado”, contou.Ela ainda reforçou que a comunicação foi um dos principais problemas do casal. “A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura e cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou para conversar”, concluiu.