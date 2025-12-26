Tylor Chase é internado para desintoxicação nos EUAReprodução/Nickelodeon/TikTok
Ex-ator da Nickelodeon, Tylor Chase é internado para desintoxicação nos EUA
Ator de 'Manual de Sobrevivência do Ned' gerou preocupação ao ser visto em situação de rua na Califórnia
Fábio Porchat curte clima apaixonado na Itália ao lado da namorada
Casal troca beijos e posa em pontos turísticos da capital italiana
Renata Alves se despede de Ticiane Pinheiro no 'Hoje em Dia'
Apresentadora escreveu homenagem após dez anos de parceria na Record
Erika Januza defende Arlindinho após comentários ofensivos sobre namoro
Atriz recebeu declaração pública do cantor
Gracyanne Barbosa rebate críticas por passar o Natal com Belo e familiares
Influenciadora esclareceu sobre o encontro nesta segunda-feira (26)
