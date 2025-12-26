Tylor Chase é internado para desintoxicação nos EUA - Reprodução/Nickelodeon/TikTok

Publicado 26/12/2025 17:55

Tylor Chase, 36 anos, ex-ator mirim da Nickelodeon, foi hospitalizado na última quinta-feira (25) para um processo de desintoxicação de três dias. A internação foi divulgada pelo jornal The New York Post, que cita um assistente social afirmando que o futuro do ator “parece promissor”.

Conhecido por interpretar Martin Qwerly, um dos amigos do protagonista Ned (Devon Werkheiser) na série “Manual de Sobrevivência Escolar do Ned”, sucesso da Nickelodeon nos anos 2000, Tylor seguiu carreira artística até 2021, mantendo inclusive um canal no YouTube.

Nos últimos meses, porém, ele passou a chamar atenção ao ser visto em situação de rua na Califórnia, muito magro e aparentando estar sob efeito de drogas. As imagens geraram preocupação entre fãs e ex-colegas de elenco, que se mobilizaram para tentar ajudá-lo.

Uma vaquinha chegou a ser criada para apoiar o ator, mas a iniciativa foi encerrada após a mãe de Tylor, Paula Moisio, supostamente recusar o auxílio financeiro. Segundo relatos, ela teria afirmado que o filho precisa de acompanhamento médico adequado e que, no momento, não está aceitando ajuda.

“Tylor precisa de ajuda médica, não de dinheiro, mas ele recusa. Agradeço a preocupação, mas o dinheiro não trará benefícios a ele. Eu já dei diversos celulares, mas ele os perde em um ou dois dias. Ele não consegue administrar o dinheiro”, disse Paula.