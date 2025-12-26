Fábio Porchat curte clima apaixonado na Itália ao lado da namoradaReprodução/Instagram
Durante o passeio, Porchat tirou fotos trocando beijos apaixonados com Priscila diante de cartões-postais clássicos da cidade, como a Villa d’Este e o Castelo de Santo Ângelo. Bem-humorado, o humorista brincou ao posar ao lado de uma pizza: “O bom da Itália é que a gente consegue comer pouco e light”.
Na sequência, ele apareceu sorridente tomando vinho, acompanhado de uma tábua de frios. “A gente sensualiza com queijos e embutidos”, escreveu na legenda, arrancando risadas dos fãs.
Porchat e Priscila assumiram o relacionamento em agosto de 2023. Este é o primeiro namoro público do apresentador após o término de seu casamento de cinco anos com Nataly Mega.
