Fábio Porchat curte clima apaixonado na Itália ao lado da namoradaReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2025 16:50

Rio - Fábio Porchat, de 42 anos, e a namorada, Priscila Castello Branco, de 36, passaram o Natal na Europa e aproveitaram para conhecer pontos turísticos de Roma, na Itália. O casal posou nesta sexta-feira (26) em diferentes locais da capital italiana em clima de romance.



Durante o passeio, Porchat tirou fotos trocando beijos apaixonados com Priscila diante de cartões-postais clássicos da cidade, como a Villa d’Este e o Castelo de Santo Ângelo. Bem-humorado, o humorista brincou ao posar ao lado de uma pizza: “O bom da Itália é que a gente consegue comer pouco e light”.



Na sequência, ele apareceu sorridente tomando vinho, acompanhado de uma tábua de frios. “A gente sensualiza com queijos e embutidos”, escreveu na legenda, arrancando risadas dos fãs.



Porchat e Priscila assumiram o relacionamento em agosto de 2023. Este é o primeiro namoro público do apresentador após o término de seu casamento de cinco anos com Nataly Mega.