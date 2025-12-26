Naomi Campbell é vista participando de celebração natalina em Minas - Reprodução/Instagram

Naomi Campbell é vista participando de celebração natalina em MinasReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2025 21:33

Rio - Naomi Campbell, de 55 anos, passou o Natal no Brasil e foi vista participando da celebração na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto (MG). A modelo acompanhou a missa ao lado da estilista Erika Mares Guia, de Jean Pierre Conte, do empresário Vasco Litchfield e do prefeito da cidade, Angelo Oswaldo.



Nas redes sociais, o prefeito comemorou a visita da supermodelo e ressaltou sua importância para a cidade. “Nesta noite de Natal, Naomi Campbell, uma das maiores personalidades do mundo da moda, assistiu à missa solene na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto”, escreveu. Ele destacou ainda que a presença da modelo reforça o caráter universal e acolhedor do município, que recebe visitantes de diversas partes do mundo em datas simbólicas.



A relação de Naomi com o Brasil é antiga, e ela costuma visitar o país com frequência. Recentemente, veio para cumprir compromissos profissionais e aproveitou a estadia para apresentar o Brasil aos filhos. “Brasil, obrigada pela acolhida e pelo caloroso abraço. Voltar como mãe e apresentar meus filhos à minha família escolhida e ao país que amo foi realmente especial. Beijos”, declarou, ao compartilhar fotos do Rio de Janeiro.



Além de participar de eventos de moda em São Paulo, Naomi também marcou presença na gravação do "Domingão com Huck", programa comandado por seu amigo de longa data, Luciano Huck.