Naomi Campbell é vista participando de celebração natalina em MinasReprodução/Instagram
Nas redes sociais, o prefeito comemorou a visita da supermodelo e ressaltou sua importância para a cidade. “Nesta noite de Natal, Naomi Campbell, uma das maiores personalidades do mundo da moda, assistiu à missa solene na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto”, escreveu. Ele destacou ainda que a presença da modelo reforça o caráter universal e acolhedor do município, que recebe visitantes de diversas partes do mundo em datas simbólicas.
A relação de Naomi com o Brasil é antiga, e ela costuma visitar o país com frequência. Recentemente, veio para cumprir compromissos profissionais e aproveitou a estadia para apresentar o Brasil aos filhos. “Brasil, obrigada pela acolhida e pelo caloroso abraço. Voltar como mãe e apresentar meus filhos à minha família escolhida e ao país que amo foi realmente especial. Beijos”, declarou, ao compartilhar fotos do Rio de Janeiro.
Além de participar de eventos de moda em São Paulo, Naomi também marcou presença na gravação do "Domingão com Huck", programa comandado por seu amigo de longa data, Luciano Huck.
