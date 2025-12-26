Dira Paes publicou registros no mar com os filhosReprodução / Instagram
“Quem precisa relaxar aí? Eu recomendo”, escreveu na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.
A artista compartilhou registros do passeio em família, com direito a mergulho no mar e momentos descontraídos na areia. Em alguns cliques, a intérprete de Lígia na novela “Três Graças” da TV Globo, aparece sorridente ao lado dos filhos dentro d’água.
Em outros registros, a atriz posa sozinha aproveitando a paisagem carioca. Ela também publicou uma foto ao lado do marido em meio ao movimento da praia.
