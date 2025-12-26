Dira Paes publicou registros no mar com os filhosReprodução / Instagram

O Dia
Rio – A atriz Dira Paes, 56, aproveitou o dia de sol nesta sexta-feira (23) para curtir a praia ao lado do marido, o cineasta Pablo Baião, e os dois filhos, Inácio, 17, e Martim, 10.
fotogaleria
Dira Paes publicou foto ao lado do marido - Reprodução / Instagram
Dira Paes também posou sozinha para fotos - Reprodução / Instagram
Dira Paes aproveitou o dia para relaxar a beira-mar - Reprodução / Instagram
Dira Paes publicou registros no mar com os filhos - Reprodução / Instagram

“Quem precisa relaxar aí? Eu recomendo”, escreveu na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

A artista compartilhou registros do passeio em família, com direito a mergulho no mar e momentos descontraídos na areia. Em alguns cliques, a intérprete de Lígia na novela “Três Graças” da TV Globo, aparece sorridente ao lado dos filhos dentro d’água.

Em outros registros, a atriz posa sozinha aproveitando a paisagem carioca. Ela também publicou uma foto ao lado do marido em meio ao movimento da praia.