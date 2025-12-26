Virginia posa de biquíni - Reprodução / Instagram

Virginia posa de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 12:33

Rio - O destino escolhido por Virginia Fonseca não poderia ser mais badalado. A influenciadora chegou a Trancoso, no litoral baiano, nesta quinta-feira (25), para uma temporada de descanso e celebração. Aproveitando o cenário paradisíaco, Virginia atualizou suas redes sociais com fotos de biquíni, exibindo a boa forma e o clima de férias.

fotogaleria

Nesta sexta-feira (26), a apresentadora mostrou a chegada de seus filhos ao local: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O reencontro familiar trouxe ainda mais charme à viagem, que também conta com a presença do craque Vini Jr., amigo próximo e companheiro de momentos de lazer da influenciadora.



O cenário escolhido para toda essa sofisticação é uma das pousadas mais exclusivas de Trancoso. O refúgio conta com apenas 15 bangalôs, todos ocupados por convidados do casal Virginia e Vini Jr., que receberam kits personalizados. A propriedade garante total privacidade, incluindo uma praia particular, longe do assédio de curiosos. O conforto tem seu preço: as diárias podem ultrapassar R$ 15 mil nesta época do ano, oferecendo serviços de luxo e vistas privilegiadas para o mar.



Entre cliques de biquíni, momentos em família e a companhia de amigos, Virginia Fonseca reforça seu status de fenômeno das redes sociais, transformando sua estadia em Trancoso em um verdadeiro diário de luxo e ostentação.