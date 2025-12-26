Virginia posa de biquíniReprodução / Instagram
O cenário escolhido para toda essa sofisticação é uma das pousadas mais exclusivas de Trancoso. O refúgio conta com apenas 15 bangalôs, todos ocupados por convidados do casal Virginia e Vini Jr., que receberam kits personalizados. A propriedade garante total privacidade, incluindo uma praia particular, longe do assédio de curiosos. O conforto tem seu preço: as diárias podem ultrapassar R$ 15 mil nesta época do ano, oferecendo serviços de luxo e vistas privilegiadas para o mar.
Entre cliques de biquíni, momentos em família e a companhia de amigos, Virginia Fonseca reforça seu status de fenômeno das redes sociais, transformando sua estadia em Trancoso em um verdadeiro diário de luxo e ostentação.
