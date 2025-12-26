Após término, Paolla Oliveira compartilha selfie com gatinho - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 13:41

Rio - Quatro dias depois de anunciar o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, Paolla Oliveira voltou às redes sociais com uma postagem leve. A atriz compartilhou uma selfie sorridente com um de seus gatos, acompanhada da legenda: "Bom dia". Um fã pediu: "Não some assim, não".

O ex-casal comunicou que decidiu seguir caminhos separados após cinco anos juntos, ressaltando que a decisão ocorreu com respeito e maturidade. "As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", afirmaram.

Paolla e Diogo formavam um dos casais mais admirados da mídia brasileira desde 2021, conhecidos pela química e companheirismo, além de demonstrações públicas de afeto. O sambista assumiu o namoro publicamente com uma foto sensual nas redes sociais, confirmando o romance que já despertava curiosidade entre os fãs.

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, Diogo contou como o namoro começou. "A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. E cruzei umas duas, três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho e a Mari, que é empresária dela, que tinha que apresentar uma pessoa!", disse.

Ele ainda revelou que ficou desconfiado no início e se questionou se aquilo realmente iria acontecer. Mesmo assim, continuaram conversando até o primeiro encontro. "A gente foi se falando até se encontrar...a coisa foi evoluindo, fiz uma massa com camarão e tomamos vinho!", contou.