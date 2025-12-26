Juliette levou os familiares para visitar o Cristo na manhã desta sexta (26)Reprodução / Instagram

Rio - A cantora e ex-BBB Juliette, 36 anos, levou a família para visitar o Cristo Redentor na manhã desta sexta-feira (26). A artista compartilhou fotos e vídeos do momento nas redes sociais.
Família de Juliette fez oração no alto do Cristo Redentor - Reprodução / Instagram
“Passeio de hoje”, escreveu Juliette na legenda de um dos stories.

Em um dos vídeos publicados, a ex-BBB aparece caminhando ao lado do namorado, o atleta Kaique Cerveny, 28 anos, até a sacada do monumento, onde mostra a vista do alto do Rio de Janeiro. Em seguida, ela e os familiares surgem em círculo, fazendo uma oração e agradecendo pela vida.

A publicação emocionou os fãs, que reagiram nos comentários. “Incrível demais! Como é bom ter a família assim, juntinha e agradecendo”, escreveu um seguidor. “Que lindo e emocionante ver você com os seus”, comentou outro.