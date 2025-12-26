Juliette levou os familiares para visitar o Cristo na manhã desta sexta (26)Reprodução / Instagram
“Passeio de hoje”, escreveu Juliette na legenda de um dos stories.
Em um dos vídeos publicados, a ex-BBB aparece caminhando ao lado do namorado, o atleta Kaique Cerveny, 28 anos, até a sacada do monumento, onde mostra a vista do alto do Rio de Janeiro. Em seguida, ela e os familiares surgem em círculo, fazendo uma oração e agradecendo pela vida.
A publicação emocionou os fãs, que reagiram nos comentários. “Incrível demais! Como é bom ter a família assim, juntinha e agradecendo”, escreveu um seguidor. “Que lindo e emocionante ver você com os seus”, comentou outro.
