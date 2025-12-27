Li Martins Reprodução de vídeo

Rio - Li Martins, de 41 anos, se emocionou ao falar sobre as dificuldades que enfrenta após a morte do marido, JP Mantovani, em um acidente de moto, em setembro deste ano. Aos prantos, a cantora, conhecida por ter integrado o grupo Rouge, comentou que precisa criar a filha Antonella, de 8 anos, terminar a casa em São Paulo, que estava construindo com o marido, e pediu trabalho. 
"Não está sendo fácil pra mim estar aqui. A verdade é que eu queria, se eu pudesse, eu queria estar trancada no meu quarto agora para poder pôr tudo isso pra fora, sabe? Mas eu tenho uma filha pra criar, eu tenho uma casa pra terminar. E eu tô aqui também pra pedir ajuda. Uma das coisas que eu tenho aprendido também nesse processo é ser humilde também pra pedir ajuda", desabafou a cantora, em entrevista ao AMAR por Mariana Kupfer, no Youtube. 
 
Mariana perguntou como as pessoas podiam ajudar a artista. "Eu estou, nesse processo agora, construindo a casa, mas eu larguei tudo agora para cuidar da minha filha e para cuidar da minha saúde. E se tiver alguém, alguma empresa, eu estou procurando empresas que tenham interesse talvez de patrocinar, de participar desse reality que quero fazer da obra", explicou.

"[Preciso] Também de trabalho. Eu parei de cantar com o show que eu fazia, a turnê, pra me dedicar à música de uma forma que eu consiga estar presente na rotina da minha filha. Talvez cantando em eventos, em situações onde eu consiga estar presente na vida da minha filha, deixá-la na escola, buscá-la na escola, trabalhar e voltar pra casa. Estou em busca de trabalho e de pessoas que estejam alinhadas ao meu propósito hoje, sabe? Que faça sentido, pessoas que enxerguem a minha história também como um propósito de vida", finalizou. 
