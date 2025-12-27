Li Martins Reprodução de vídeo
Mariana perguntou como as pessoas podiam ajudar a artista. "Eu estou, nesse processo agora, construindo a casa, mas eu larguei tudo agora para cuidar da minha filha e para cuidar da minha saúde. E se tiver alguém, alguma empresa, eu estou procurando empresas que tenham interesse talvez de patrocinar, de participar desse reality que quero fazer da obra", explicou.
"[Preciso] Também de trabalho. Eu parei de cantar com o show que eu fazia, a turnê, pra me dedicar à música de uma forma que eu consiga estar presente na rotina da minha filha. Talvez cantando em eventos, em situações onde eu consiga estar presente na vida da minha filha, deixá-la na escola, buscá-la na escola, trabalhar e voltar pra casa. Estou em busca de trabalho e de pessoas que estejam alinhadas ao meu propósito hoje, sabe? Que faça sentido, pessoas que enxerguem a minha história também como um propósito de vida", finalizou.