Carlinhos Maia rebate crítica de Lucas Guedez após falar que comeu ’brigadeiro com maconha’Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2025 09:15

Rio - Carlinhos Maia usou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (26), para rebater a crítica que recebeu de Lucas Guedez, após dizer que comeu "brigadeiro com maconha". O influenciador digital disse que consumiu a substância no hotel, antes da festa de Natal promovida por Virginia Fonseca. Além disso, alegou que o próprio apresentador - que o chamou de "sem noção" - também ingeriu o "brisadeiro".

"Oh, Lucas... ei, meu brother [irmão]. ei, rapaz. Olha, você comeu também. Eu levei um pedaço e te dei. Comemos eu e você. Está esquecido? Está doidão? Entendeu? Está se doendo mais do que... Pare com isso, meu brother. Toda vez é assim. Calma, está tudo certo. Não vai perder seu cargo, não. Está tudo bem. Foi legal. A gente curtiu, se divertiu. Não tinha criança nenhuma em volta. Foi massa. Está tudo bem", iniciou Carlinhos.

"Já pedi desculpas para quem realmente importa. Fui realmente sem noção porque tem coisa que não deve falar. Eu sou sem filtro mesmo e as pessoas sabem que eu sou assim. Não faço questão nenhuma de ir para festa de ninguém. Fui convidado, fui com o maior carinho do mundo. Gosto para c*r*lh* da Virginia e vou continuar gostando para sempre. Mas eu sou sem noção, ainda mais nesta fase que estou meio doido. Mas aí... baixa a bola, p*rr*. Você aqui em casa já comeu e fumou", disparou o influenciador.



Em seguida, relembrou quando falou sobre a experiência aos seguidores. "Eu estava contando essa experiência, porque foi algo que eu vivi. Eu, como adulto, vivi. Não dei a criança. Não tinha nada disso. Realmente me deram e disseram assim: 'Come isso aqui, é bom, vai ficar leve'. Me deram no hotel. Comi e fiquei 'para lá e para cá'. Não comam, não façam, não usem, porque vocês vão se lascar. E aí, botei um pedacinho, é realmente um chocolate que vendem. É um chocolate, não é uma barra de maconha, não é um contrabando".



Por fim, falou que apenas os dois comeram. "Esse bombom é feito com Cannabis. [...] Fui eu que comi e 'dona' Lucas Guedez que está aí e daqui a pouco vai fazer 'não', dando uma de 'bambambam'. Fomos lá para o cantinho. [Falei]: 'Quer um pedacinho?'. [Ele respondeu]: 'Quero, amigo'. Foi ótimo, acabou. Virginia não comeu. Vini Jr. nem bebe. Só vi esse menino com uma garrafa d'água. Até perguntei para ele: 'Meu filho, como a pessoa se diverte sem beber? Nem bebe'. Então, assim, eu comi, Lucas Guedez comeu e pronto acabou", concluiu o dono do "Rancho do Maia".

Começou a baixaria o Lucas Guedez foi chamar o Carlinhos Maia de sem noção pra defender a Virginia por causa do episódio do brigadeiro de Maconha e o carlinhos disse que o Lu guedez comeu tbm KAKAKAKAKAAKA BRIGUEM BRIGUEM BRIGUEM pic.twitter.com/xbnkQ0aFz4 — luisa Secundo (@queenluisa__) December 26, 2025

Entenda

Na terça-feira (23), Virginia promoveu uma festa de Natal antecipada com a presença de mais famosos, como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Éder Militão, Tainá Castro e mais. Após a celebração, Carlinhos revelou: "Me deram brigadeiro e depois que me disseram que foi feito com maconha. Fiquei muito doido. Gente do céu. Mas foi tão bom".



"Quando vi já estava em cima do palco, puxando Maiara e Maraisa. [...] Daqui a pouco estava todo mundo dançando junto, até Ludmilla que estava meio morgada começou a dançar com a gente. [...] Foi massa. Foi isso, esse 'brisadeiro'. Com maconha dentro. Fiquei muito doido", disparou ele.

A fala recebeu muitas críticas, principalmente de alguns seguidores que entenderam que o brigadeiro havia sido consumido na festa, onde tinha crianças. Em uma publicação no Instagram sobre o ocorrido, Lucas comentou: "Sem noção total".