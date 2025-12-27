Carlinhos Maia rebate crítica de Lucas Guedez após falar que comeu ’brigadeiro com maconha’Reprodução / Instagram
Em seguida, relembrou quando falou sobre a experiência aos seguidores. "Eu estava contando essa experiência, porque foi algo que eu vivi. Eu, como adulto, vivi. Não dei a criança. Não tinha nada disso. Realmente me deram e disseram assim: 'Come isso aqui, é bom, vai ficar leve'. Me deram no hotel. Comi e fiquei 'para lá e para cá'. Não comam, não façam, não usem, porque vocês vão se lascar. E aí, botei um pedacinho, é realmente um chocolate que vendem. É um chocolate, não é uma barra de maconha, não é um contrabando".
Por fim, falou que apenas os dois comeram. "Esse bombom é feito com Cannabis. [...] Fui eu que comi e 'dona' Lucas Guedez que está aí e daqui a pouco vai fazer 'não', dando uma de 'bambambam'. Fomos lá para o cantinho. [Falei]: 'Quer um pedacinho?'. [Ele respondeu]: 'Quero, amigo'. Foi ótimo, acabou. Virginia não comeu. Vini Jr. nem bebe. Só vi esse menino com uma garrafa d'água. Até perguntei para ele: 'Meu filho, como a pessoa se diverte sem beber? Nem bebe'. Então, assim, eu comi, Lucas Guedez comeu e pronto acabou", concluiu o dono do "Rancho do Maia".
Começou a baixaria o Lucas Guedez foi chamar o Carlinhos Maia de sem noção pra defender a Virginia por causa do episódio do brigadeiro de Maconha e o carlinhos disse que o Lu guedez comeu tbm KAKAKAKAKAAKA BRIGUEM BRIGUEM BRIGUEM pic.twitter.com/xbnkQ0aFz4— luisa Secundo (@queenluisa__) December 26, 2025
"Quando vi já estava em cima do palco, puxando Maiara e Maraisa. [...] Daqui a pouco estava todo mundo dançando junto, até Ludmilla que estava meio morgada começou a dançar com a gente. [...] Foi massa. Foi isso, esse 'brisadeiro'. Com maconha dentro. Fiquei muito doido", disparou ele.
O carlinhos maia contando que comeu um brigadeiro de maconha na festa de natal da Virginia, ele falando numa tranquilidade como se maconha fosse legalizada no Brasil KKKKKKKKKK pic.twitter.com/TvDiuuGY2P— luisa Secundo (@queenluisa__) December 26, 2025
