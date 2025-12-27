Key Alves anuncia nascimento da primeira filha, fruto do relacionamento com Bruno RosaReprodução / Instagram

Rio - Key Alves e Bruno Rosa anunciaram nas redes sociais o nascimento da primeira filha, Rosamaria, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, noite desta sexta-feira (26). A ex-BBB compartilhou um compilado de fotos - em publicação em conjunto com o cantor - para contar a novidade.
Nos registros, a jogadora de vôlei aparece deitada na cama hospitalar acompanhada do sertanejo. O casal, ainda, mostrou os os pezinhos e mão da primogênita, momentos depois de vir ao mundo. "Rosamaria. 26/12/2025", escreveram.
Além disso, publicaram cliques da decoração do quarto - em tons de rosa - e a visita que receberam da irmã gêmea, Keyt Ramalho, e Fabinho Freitas, padrinhos da neném. Mais entes queridos conheceram a nova integrante da família, através do visor. Eles presentearam a recém-nascida com uma pulseira.
Key revelou que estava grávida em julho, através de um post na mesma rede social. "O Senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3", disse a atleta, na ocasião. O casal está junto desde maio de 2024.