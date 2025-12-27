Key Alves anuncia nascimento da primeira filha, fruto do relacionamento com Bruno RosaReprodução / Instagram
Key Alves e Bruno Rosa anunciam nascimento da primeira filha
Rosamaria veio ao mundo na noite desta sexta-feira (26)
Na terceira gestação, Sthefany Brito comenta idade próxima dos filhos
'Me dá um leve pânico', desabafou a atriz
André Lamoglia publica clique romântico com Jade Picon
Especulações sobre romance do casal tiveram início no ano passado
Famosos prestigiam o Jogo das Estrelas no Maracanã
Xamã e Diogo Nogueira são alguns nomes que participaram do evento beneficente
João Gomes nega climão com Roberto Carlos em especial
Cantor se manifestou após repercussão de trecho nas redes sociais
Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher dançam música viral de Virginia
Influenciadora reagiu ao vídeo publicado pelo casal neste sábado (27)
Nattanzinho se explica após publicar foto com Vini Jr. ao som de Zé Felipe
Jogador vive um relacionamento com a ex-mulher do sertanejo
