Mário Gomes abre vaquinha nas redes sociais após ter imóvel assaltado Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2025 18:08

"Olá, minha gente. Espero que o Natal tenha sido satisfatório e que o próximo ano seja bem melhor que este, apesar de que neste eu desenvolvi muitos projetos interessantes que vou mostrar para vocês", iniciou ele.

Em seguida, Mário Gomes falou sobre a sugestão que recebeu para solicitar ajuda nas redes sociais. "Perdi minha casa ano passado de forma desonesta e esse ano pedi todo meu dinheiro. Achei que ia dar e tal, mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para fazer uma vaquinha. Relutei muito, mas acabei cedendo. Estão faltando as coisas para comer", relatou.

O artista já atuou em diversas novelas da TV Globo como "Gabriela" (1975), "Anjo Mau" (1976), "Plumas e Paetês" (1980), "Guerra dos Sexos" (1983), "Vereda Tropica" (1984), "Rainha da Sucata" (1990), "Quatro por Quatro" (1995), "Desejos de Mulher" (2002), "O Profeta" (2006) e "A Favorita" (2008). Na Record, ele integrou o elenco de "Poder Paralelo" (2009) e "Vidas em Jogo" (2011).