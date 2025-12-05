Mário Gomes conta que sua casa foi invadida por sete bandidos no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 14:21

Rio - O ator Mário Gomes, 72 anos, revelou que teve sua casa invadida por sete criminosos encapuzados na madrugada desta sexta-feira (5) na Barrinha, Zona Sudoeste. Direto da delegacia, ele gravou Stories nesta tarde e deu mais detalhes em vídeo.

"Os caras levaram todo o dinheiro que eu tinha, graças a Deus eu tinha um bom dinheiro em casa e foi o que salvou. O cara que desceu do meu sobrado, veio bravo, não achou nada. E pergutou: 'Cadê o dinheiro? Eu vou te esculachar'", disse.

O ator contou que informou que tinha dado uns "50 contos" (R$ 50 mil) para outro bandido da quadrilha. "Foi a sorte. Se eu não tenho 50 conto talvez não tivesse aqui. Acharam uma medalha que o Bolsonaro me deu, eu falei 'agora que a vaca vai pro brejo'", completou.

Em outro vídeo postado no feed, ele mostrou um dos cômodos da casa todo revirado. Segundo Mário, ele foi feito de refém, teve os braços amarrados e quando tentou abrir o pulso foi avisado por um dos bandidos: "'Não faça isso coroa, quer esculachar?'. Sete homens encapuzados, todos paramentados, ninjas, um horror", concluiu.



A reportagem procurou a assessorias da Polícia Civil que disse: "O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A perícia foi acionada para o local e testemunhas são ouvidas. Agentes já requisitaram imagens de câmeras de seguranças e realizam outras diligências para apurar os fatos".