Camila Queiroz abre álbum na reta final de gravidezReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 19:49

Rio - Camila Queiroz abriu nesta sexta-feira (5) um novo álbum de fotos para mostrar o barrigão já na reta final da gestação de uma menininha, fruto do casamento com Kleber Toledo. A atriz reuniu registros íntimos e marcou a publicação com a legenda: "Conexão, amor, entrega".

O casal anunciou a novidade no início de julho, comemorando a espera da bebê: "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveram em uma postagem conjunta. O casal anunciou a novidade no início de julho, comemorando a espera da bebê: "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveram em uma postagem conjunta.

Pouco depois, em agosto, Camila e Klebber descobriram o sexo da filha em um "chá revelação intimista, preparado apenas para os dois. A descoberta ocorreu no mesmo dia em que completaram sete anos de casamento. "Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você... Todo amor e proteção do mundo".