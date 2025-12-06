Zé Felipe comenta polêmica entre suposta rivalidade entre Ana Castela e VirginiaReprodução/Instagram

Rio -Zé Felipe desabafou sobre a insistente comparação que parte do público faz entre sua ex-mulher, Virginia Fonseca, e a atual namorada, Ana Castela. O cantor afirmou que se sente incomodado com a rivalidade criada nas redes sociais.
A declaração foi dada durante um bate-papo com os influenciadores Vetuche e João Victor Cocá em vídeo postado neste sábado (6).
Questionado sobre comentários polêmicos que o tiravam do sério, o sertanejo disse que não se recordava de um episódio específico, mas acabou citando boatos sobre a disputa imaginada entre Virginia e Ana.
“Tem um povo que fomenta uma rivalidade que não existe entre a Ana [Castela] e a Virginia”, lamentou o artista. Em seguida, voltou a frisar o clima amistoso entre as duas: “Sendo que as duas se respeitam, se gostam e ficam criando.”
Zé Felipe revelou ainda o que mais chamou a atenção dele na Ana Castela: "Acho que o jeitinho", contou. O cantor contou também que o primeiro beijo do casal aconteceu em Londrina.
 
 
 
