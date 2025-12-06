Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntinhos em novos cliquesReprodução / Instagram

Rio - A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apareceram juntinhos na primeira selfie publicada pela cantora, neste sábado (6). No Instagram, a artista fez um "carrossel" de imagens com momentos de sua viagem ao Japão.
Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntinhos em novos cliques - Reprodução / Instagram
Além da selfie, Katy também compartilhou um breve vídeo em que prova um prato da culinária nipônica ao lado do político. A troca de olhares dos dois chamou a atenção dos internautas, que se derreteram na seção dos comentários.
"A forma com que eles olham um para o outro", escreveu um perfil, acompanhado de corações. "Só sei que o Justin é o ministro do coração dela e estamos muito felizes por isso", fez um trocadilho outro. "Só para não dizer que não te assumo", brincou um terceiro.

Na quinta-feira (4), o casal já havia posado para uma foto oficial ao lado do ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e sua mulher. Na publicação, ele se refere à artista como "parceira" do colega.

Katy Perry e Justin Trudeau estão namorando?

Embora ainda não tenham oficializado o namoro publicamente, há especulações de um relacionamento entre Katy Perry e Justin Trudeau na imprensa mundial há alguns meses. Desde junho, os dois têm sido vistos juntos, cada vez com mais frequência.

A cantora teve uma longa relação com o ator Orlando Bloom, que terminou no primeiro semestre de 2025 após quase 10 anos. O canadense foi casado com Sophie Grégoire entre 2005 e 2023. Katy é mãe de Daisy, de 5 anos. Já Trudeau, tem três filhos, Xavier, de 17 anos, Ella-Grace, de 16, e Hadrien, de 11.