Na quinta-feira (4), o casal já havia posado para uma foto oficial ao lado do ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e sua mulher. Na publicação, ele se refere à artista como "parceira" do colega.
Katy Perry e Justin Trudeau estão namorando?
Embora ainda não tenham oficializado o namoro publicamente, há especulações de um relacionamento entre Katy Perry e Justin Trudeau na imprensa mundial há alguns meses. Desde junho, os dois têm sido vistos juntos, cada vez com mais frequência.
A cantora teve uma longa relação com o ator Orlando Bloom, que terminou no primeiro semestre de 2025 após quase 10 anos. O canadense foi casado com Sophie Grégoire entre 2005 e 2023. Katy é mãe de Daisy, de 5 anos. Já Trudeau, tem três filhos, Xavier, de 17 anos, Ella-Grace, de 16, e Hadrien, de 11.
