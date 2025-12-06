Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntinhos em novos cliques - Reprodução / Instagram

Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntinhos em novos cliquesReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2025 22:57

Rio - A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apareceram juntinhos na primeira selfie publicada pela cantora, neste sábado (6). No Instagram, a artista fez um "carrossel" de imagens com momentos de sua viagem ao Japão.

fotogaleria

Além da selfie, Katy também compartilhou um breve vídeo em que prova um prato da culinária nipônica ao lado do político. A troca de olhares dos dois chamou a atenção dos internautas, que se derreteram na seção dos comentários.