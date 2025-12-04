Katy Perry e Justin Trudeau posam ao lado de ex-primeiro-ministro japonês - Reprodução/Instagram

Katy Perry e Justin Trudeau posam ao lado de ex-primeiro-ministro japonêsReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 17:52

Rio - Katy Perry, 41 anos, e Justin Trudeau, 53, apareceram juntos em uma foto publicada nesta quinta-feira (4) pelo ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, no Instagram. O registro mostra o casal durante um almoço com o político e sua mulher, Yukio, em Tóquio.

Na legenda, Kishida comentou sobre o encontro e reforçou a boa relação entre as nações. "O ex-primeiro-ministro canadense Trudeau veio ao Japão com sua parceira, Katy Perry, e almoçou conosco", escreveu. Ele também destacou a importância da parceria diplomática: "Fico feliz por continuarmos essa amizade. O Canadá é um parceiro extremamente importante para o Japão em todas as áreas — política, segurança, economia, cultura. Continuaremos a trabalhar arduamente pela amizade e cooperação entre Japão e Canadá."