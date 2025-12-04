Adriane Galisteu e o filho Vittorio - Reprodução / Instagram

Rio - O lançamento do documentário "Meu Ayrton" por Adriane Galisteu pela HBO Max reacendeu lembranças da vida da apresentadora, desta vez vistas pelos olhos de quem conheceu essa história apenas pelos relatos da família: o filho dela, Vittorio Iódice. O adolescente conferiu a produção ao lado do pai, o empresário Alexandre Iódice, e contou como recebeu tudo o que viu.

Vittorio afirmou que sempre teve curiosidade sobre essa fase da vida da mãe. Ao assistir à série, não conteve a emoção: "Achei sensacional a história, além de muito triste. Chorei muito", disse. Vittorio afirmou que sempre teve curiosidade sobre essa fase da vida da mãe. Ao assistir à série, não conteve a emoção: "Achei sensacional a história, além de muito triste. Chorei muito", disse.

Ele também comentou o impacto das cenas que abordam a morte do piloto: "Logo depois que ele morre, foi muito tenso tudo o que acontece. Foi uma parte que mexeu muito comigo. Fiquei muito triste por ela pelo que aconteceu, porque eu me ponho no lugar dela. Foi uma coisa triste que aconteceu", declarou ao programa Conexão Entrevista.



O documentário



A produção oferece ao público um olhar íntimo sobre o romance entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna nos anos 1990, período que antecedeu a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1. Além dos relatos da apresentadora, o documentário reúne depoimentos de amigos e profissionais que acompanharam de perto o casal. Entre eles estão o ex-piloto Emerson Fittipaldi, a antiga assessora de imprensa e o jornalista Roberto Cabrini.



O filme também revisita os últimos dias de Senna, que faleceu em 1º de maio de 1994 após colidir com uma barreira de concreto durante o Grande Prêmio de San Marino, no autódromo de Ímola, na Itália. Na época, o piloto já vivia separado de Xuxa e mantinha um relacionamento com Galisteu.