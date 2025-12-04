Adriane Galisteu e o filho VittorioReprodução / Instagram
Vittorio afirmou que sempre teve curiosidade sobre essa fase da vida da mãe. Ao assistir à série, não conteve a emoção: "Achei sensacional a história, além de muito triste. Chorei muito", disse.
O documentário
A produção oferece ao público um olhar íntimo sobre o romance entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna nos anos 1990, período que antecedeu a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1. Além dos relatos da apresentadora, o documentário reúne depoimentos de amigos e profissionais que acompanharam de perto o casal. Entre eles estão o ex-piloto Emerson Fittipaldi, a antiga assessora de imprensa e o jornalista Roberto Cabrini.
O filme também revisita os últimos dias de Senna, que faleceu em 1º de maio de 1994 após colidir com uma barreira de concreto durante o Grande Prêmio de San Marino, no autódromo de Ímola, na Itália. Na época, o piloto já vivia separado de Xuxa e mantinha um relacionamento com Galisteu.
