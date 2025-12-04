Melody é retirada de música de Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 04/12/2025 11:27

Rio - A cantora Melody foi cortada da música "Fala Quem É", em parceria com Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar, por questões contratuais, depois de vazar um trecho da faixa sem autorização prévia da gravadora Universal Music.



Melody mostrou a música no programa "De Frente com Blogueirinha", em novembro deste ano, e a notícia da exclusão veio à tona quando Anitta publicou um vídeo com o trecho da canção em seu Instagram nesta quarta-feira (03). Os internautas notaram que não havia a voz de Melody na gravação e reagiram no X (antigo Twitter).

"E quando a Melody lançar um single de carnaval e endar [diminuir] 'Fala Quem É' depois desse boicote", uma usuária da rede entendeu a exclusão da cantora como boicote. "O tombo que vai ser se a Melody estiver na música e tudo isso não passar de marketing", alguns acham que a retirada da menina é mentira. "Pelo menos a Melody já tem o hit do Carnaval dela", reagiu uma seguidora se referindo à parceria de Melody com Léo Santana em "Desliza ("Ólhinho" No Corpinho)".

"A Anitta usando a Melody para divulgar a música, mas nunca teve intenção de lançar a música com ela", manifestou-se outra com tom de piada. "Imagina ser artista e não saber o básico que é não divulgar sem autorização e muito menos soltar algo assim antes do lançamento", comentou uma terceira pessoa.

A Universal Music, que representa a Republic Records no Brasil, gravadora atual de Anitta, comentou a exclusão de Melody da canção em nota enviada ao "Papel Pop". "Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa".

A música agora é oficialmente de Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar, com a inclusão da voz de DJ Matheus Alves. A canção faz parte do EP Ensaios Da Anitta.

