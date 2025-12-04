Thiago Nigro compartilhou vídeo de passeio com a filha - Reprodução de Vídeo

Thiago Nigro compartilhou vídeo de passeio com a filha Reprodução de Vídeo

Publicado 04/12/2025 21:35

Rio - Thiago Nigro publicou um vídeo do passeio realizado com a filha, Eloah, de um mês, fruto do casamento com Maíra Cardi. Na tarde desta quinta-feira (4), o empresário encantou ao mostrar o rostinho da bebê enquanto ela aproveitava a volta pelo condomínio no carrinho.

fotogaleria

"Meu amor. Linda! Amo você", declarou na legenda.

A menina é a primeira filha de Thiago Nigro. Já Maíra Cardi é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento anterior com Nelson Rangel, e Sophia, do antigo casamento com Arthur Aguiar.