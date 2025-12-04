Deborah Secco e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 19:32

Rio - Deborah Secco, 46 anos, celebrou o aniversário de 10 anos da filha, Maria Flor, nesta quinta-feira (4). Em uma publicação no Instagram, a atriz compartilhou diversas fotos ao lado da menina ao longo deste ano, acompanhadas de uma declaração carinhosa na legenda.

"Há 10 anos a vida começou a fazer sentido… Hoje tudo é por e para você… tudo!!! Escolhi as fotos desse ano… fiquei lembrando cada momento que vivemos… Como sou feliz com você! Como sou melhor com você…", escreveu a atriz.

Deborah também fez votos especiais para a filha. "Eu te desejo tanta coisa boa, tanta vida, experiências, realizações, aprendizados, desafios, alegrias… Eu desejo que você seja!!! Inteira!!! Feliz!!! De verdade!!! E eu vou estar sempre aqui, fazendo o que mais amo: te observando, te vendo existir!!! No ordinário e no extraordinário!!! Sempre junto de você, pra tudo… Viva, brilhe e encante, meu amor!!! Você é rara!!! Você é minha pessoa preferida do mundoooo."

Maria Flor é fruto do relacionamento de Deborah com o ex-marido, Hugo Moura, de 35 anos.