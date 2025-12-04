Thaís Vasconcellos mostrou o mimo em suas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 17:21 | Atualizado 04/12/2025 17:23

Rio - Ferrugem decidiu transformar uma brincadeira em realidade e deixou a mulher, Thaís Vasconcellos, impactada ao presenteá-la com uma Mercedes G63, modelo que ultrapassa a casa dos R$ 2 milhões.

A entrega do carro aconteceu na quarta-feira (3) e rendeu um momento de forte emoção para a influenciadora, que compartilhou tudo com os seguidores. Segundo Thaís, o assunto havia surgido de forma despretensiosa apenas dois dias antes, quando ela comentou sobre o modelo de luxo em tom de brincadeira. O pagodeiro, porém, levou a ideia ao pé da letra e organizou a surpresa sem que ela suspeitasse.

"Já estava na hora de trocar o meu. E olha só, aconteceu em dois dias”, contou ela. Ela aproveitou a oportunidade para dar a primeira volta pelas ruas do bairro onde vive com a família.



Ferrugem e Thaís, juntos desde 2018, são pais de Sofia e Aurora. O artista também é pai de Júlia, de um relacionamento anterior com Juliana Barbosa, que morreu em 2015 após complicações decorrentes de um procedimento estético.