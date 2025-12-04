José Leonardo, Maria Alice, Maria Flor e Virginia - Reprodução / Instagram

José Leonardo, Maria Alice, Maria Flor e VirginiaReprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 13:36

Rio - A influenciadora Virginia publicou, nesta quinta-feira (4), no Instagram, um vídeo mostrando a decoração luxuosa de Natal que fez em sua mansão, com efeitos dentro e fora da casa.

A decoração é composta por árvores com detalhes brancos que imitam a neve, além de postes pequenos com bonecos e até um Papai Noel gigante.

Já do lado de fora, todas as imagens são formadas por luzes: bolas gigantes, os Reis Magos, Papai Noel com as renas no trenó e, ainda, José e Maria com Jesus na manjedoura.

A influenciadora também investiu em um elenco natalino para divertir as crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Assista ao vídeo: