Lucas Borbas e Isabel Veloso são pais de Arthur, de 11 mesesReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 21:40

Rio - Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, emocionou a web na noite desta quinta-feira (4) ao compartilhar fotos com Arthur, filho do casal, que completará 1 ano no próximo dia 29. Com o bebê no colo, Lucas se declarou para a jovem. “Mamãe, nosso bebezinho tem crescido e, para minha alegria, tem sua cara”, escreveu na legenda.

Mais cedo, Lucas apareceu nos stories para atualizar o estado de saúde de Isabel e contou que a influenciadora precisou ser intubada novamente. "As notícias não são boas. Nessa madrugada, a Isabel precisou voltar a ser entubada. A mãe dela veio junto e a visitou. Por conta da pneumonia, provavelmente ela teve esforço respiratório e baixa saturação, e por esses motivos foi intubada”, relatou.

Em seguida, ele também pediu orações aos seguidores. “É difícil. Já cansei de chorar e de pedir a Deus para que tudo isso passe. Mas está complicado. Do fundo do meu coração, peço orações para que ela saia dessa e tenha uma vida normal. Ela tem um filho para criar, um marido e uma família que a espera.”

Seguidores da família também demonstraram apoio nos comentários. "Lindo como a mamãe dele. Que a Isa saia logo e possa voltar para casa para ficar ao lado do filhinho dela", escreveu um usuário. "Xerox da mamãe dele", disse outro. "Logo mais a mamãe estará em casa enchendo ele de amor e cuidados!", desejou um terceiro.