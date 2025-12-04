Poze do Rodo e Vivi Noronha se reencontram na formatura da filha após fim do casamento - Reprodução/ Instagram

Poze do Rodo e Vivi Noronha se reencontram na formatura da filha após fim do casamento Reprodução/ Instagram

Publicado 04/12/2025 20:03

Rio - MC Poze do Rodo e Vivi Noronha voltaram a dividir o mesmo espaço nesta quinta-feira (4), durante a formatura da filha mais velha, Júlia, de 6 anos. O ex-casal, que também é pai de Miguel, de 4, e Laura, de 3, não posou junto, mas cada um registrou o momento nas redes sociais.

Vivi celebrou o novo passo da menina: "Formatura da minha primogênita linda! Cada dia que passa mais inteligente e mais mocinha… Como o tempo passa rápido!" Poze também compartilhou o orgulho ao postar o vídeo da filha com beca e capelo, escrevendo: "Aê, meu Deus", acompanhado de emojis de choro e coração.

O fim do relacionamento

O reencontro ocorreu poucas semanas após o anúncio oficial da separação. Em 11 de novembro, Vivi confirmou o término após rumores ganharem força.

Na ocasião, a influenciadora pediu respeito ao momento familiar: "Esse é um momento que exige maturidade e cuidado, especialmente por envolver crianças. Peço empatia, compreensão e respeito. Cada um segue sua própria caminhada, e tudo o que vier a ser feito ou dito não tem mais relação com o outro", declarou a empresária.

Vivi também direcionou uma mensagem aos fãs: "Aos fãs que sempre nos acompanharam e torceram por nós, quero deixar registrado minha gratidão. Sei do carinho que sempre existiu, mas peço que não alimentem especulações. Não é nada do que estão comentando ou imaginando."

A influenciadora reforçou que a prioridade segue sendo a família: "Em respeito a todos que sempre nos acompanharam e torceram por nós, sinto a necessidade de esclarecer que decidimos seguir caminhos diferentes. Acima de qualquer coisa, o que mais importa neste momento são nossos três filhos, que continuarão sendo a nossa prioridade e o elo mais importante."

Vivi e Poze iniciaram o relacionamento em 2018, com algumas separações ao longo dos anos, inclusive uma dias após o anúncio da terceira gravidez. Além dos três filhos com Vivi, o funkeiro é pai de outras duas meninas, de relacionamentos diferentes.