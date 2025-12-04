Nas redes sociais, Solange Almeida surgiu em registro sem maquiagem Reprodução/Instagram
Solange Almeida aparece em foto sem maquiagem: 'Brilho do meu jeito'
Cantora recebeu elogios em nova publicação nas redes sociais
Rio - Aos 51 anos, Solange Almeida compartilhou foto sem maquiagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (4). A ex-vocalista da extinta banda Aviões do Forró comentou sobre autoaceitação e a importância de reconhecer as próprias qualidades.
"Sem filtro, só verdade. Segura na minha autoestima e vem — hoje eu brilho do meu jeito", afirmou ela na legenda.
A cantora foi exaltada pelos seguidores nos comentários da publicação. "Você brilha naturalmente! Já viu Sol apagado????? O máximo que passa é uma novem 'carregada' mas ele logo volta a brilhar!!!', escreveu um perfil. "Linda e leve", disse outro. "Madura e inteligente", elogiou um terceiro.
