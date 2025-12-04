Márcio Garcia chora ao revelar câncer do cachorro e pede ajuda dos fãs - Reprodução / Instagram

Márcio Garcia chora ao revelar câncer do cachorro e pede ajuda dos fãs Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 13:43

Rio - Márcio Garcia, publicou, nesta quarta-feira (3), um vídeo no qual aparece visivelmente abalado ao falar sobre o estado de saúde de seu cachorro Dogo, diagnosticado com um linfoma maligno.



“Gente, estou passando para trazer uma notícia triste. O meu filhotão Dodo está com um linfoma maligno. Está com os dias contados, já parou de comer, inchaço grande no pescoço”, afirmou Márcio, com o cão ao lado. Ele contou que enfrenta um dilema difícil sobre qual tratamento seguir.



Segundo o apresentador, especialistas deram opiniões diferentes. “A gente está aqui vivendo esse drama de tomar a decisão de tentar fazer a quimioterapia. Alguns veterinários dizem que é muito sofrimento, que não vale a pena, que a chance é pequena e ele vai ter um resto de vida muito ruim”, explicou.



“Outros dizem que o melhor seria deixar ele partir naturalmente, mas quem tem um filho de quatro patas sabe como é difícil a gente tomar uma decisão dessas. Um bicho que faz parte da família. Esse aqui é o meu filhote de quatro patas”, desabafou.



Márcio pediu conselhos de pessoas que já passaram por algo parecido: “Queria ver um comentário, de verdade, para saber a opinião. Estamos muito divididos entre fazer a quimio e deixar ele partir naturalmente”.



Fora da televisão desde sua saída da Globo em 2024, após 15 anos na emissora, o apresentador segue dedicado a projetos pessoais.