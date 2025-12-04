Camila Pitanga e Patrick PessoaReprodução/Instagram
Camila Pitanga compartilha fotos inéditas ao lado do noivo
Camila e Patrick oficializaram o noivado em agosto, após quatro anos de relacionamento
Rio - Camila Pitanga, 48 anos, compartilhou fotos raras ao lado do noivo, Patrick Pessoa, também de 48, na tarde desta quinta-feira (4). Em um carrossel mostrando os destaques do mês de novembro, a atriz publicou diversas imagens ao lado do dramaturgo, com quem mantém um relacionamento há mais de quatro anos.
"Tentando encaixar o mês de novembro em poucas fotos, enquanto o celular já vive no limite. E, no meio disso tudo, ela mesma, Ellen, dando o ar da graça de novo… Fiquem de olho, que tem surpresa chegando!", escreveu na legenda.
Nos registros, o casal, que está noivo desde agosto deste ano, aparece em momentos de descontração na praia, tomando vinho e também ao lado de amigos.
