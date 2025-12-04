Pérola Faria e Mário BregieiraReprodução/Instagram
Pérola Faria anuncia segunda gravidez
A atriz também já revelou o sexo do bebê
Filho de Adriane Galisteu revela reação ao documentário da mãe sobre Ayrton Senna: 'Chorei'
Jovem assistiu a produção ao lado do pai, Alexandre Iódice
Márcio Garcia chora ao revelar câncer do cachorro
Dogo foi diagnosticado com um linfoma maligno
Virginia mostra decoração de Natal luxuosa em mansão
'Começou a melhor época do ano', escreveu na legenda da publicação
Joana Prado é acusada de tratar sogro mal e rebate críticas
Caso aconteceu durante gravação do podcast da ex-Feiticeira e do marido, Vitor Belfort
Manuela Dias, autora do remake de 'Vale Tudo', relembra romance com Wagner Moura
Eles foram colegas de classe na Universidade Federal da Bahia, em Salvador
