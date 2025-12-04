Pérola Faria e Mário Bregieira - Reprodução/Instagram

Pérola Faria e Mário BregieiraReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 16:53

Rio - A atriz Pérola Faria, de 34 anos, anunciou neste fim de semana que está à espera de seu segundo filho. Mãe de Joaquim, de 3 anos, a artista compartilhou a novidade em suas redes sociais, surpreendendo os fãs e seguidores.

Pérola revelou não apenas a gravidez, mas também o sexo do bebê. “Hoje o nosso coração transbordou! Fizemos o Chá Revelação e recebemos a notícia mais linda: Deus nos presenteou com uma MENININHA!”, escreveu a atriz.

Na legenda da publicação, Pérola falou sobre o significado desse novo momento para sua família. “Mais uma bênção do Senhor chegando para nossa família. Nosso segundo filho, nossa herança preciosa. Primeiro veio o Joaquim, nosso primogênito que iluminou nossa casa… e agora Deus soprou vida mais uma vez e nos deu essa princesa tão esperada, que já chega cercada de amor e orações. Que ela venha com muita saúde, paz e a mão de Deus sobre cada detalhe da sua formação. Estamos vivendo um milagre novamente.”

A artista ainda escolheu a música “Catarina”, de Manu Gavassi, como trilha sonora do anúncio, indicando que esse pode ser o nome escolhido para a bebê.

Os dois filhos são frutos do casamento de Pérola com o ator e diretor Mário Bregieira.